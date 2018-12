Challe Salle navdušil v Slovenskih Konjicah

Na Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice so sinoči organizirali koncert priljubljenega raperja Challeta Salleta. Na konjiškem Mestnem trgu so nastopili tudi plesalci plesne šole Jay dance studio in vse zbrane naučili praznično koreografijo. Po koncertu priljubljenega slovenskega glasbenika Saše Petrovića, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Challe Salle, je sledilo brezplačno fotografiranje s Foto Joy. Z včerajšnjim dnem je po Slovenskih Konjicah začel z brezplačno vožnjo ogrevan vlak s praznično glasbo. Tako bo vse do vključno nedelje.

Oglejte si pestro fotogalerijo. Več in podrobneje kmalu v NOVICAH.

Pred nastopom je obiskal tudi Radio Roga. V studiu ga je gostila Darja Gajšek.