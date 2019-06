Četrtek, 6. junij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Izzivi EU in prihodnost podeželja po letu 2020 je naslov mednarodne konference, ki jo prireja Razvojno informacijski center Sl. Bistrica v sklopu programa ‘Evropa za državljane’. Konferenca bo v Bistriškem gradu.

* Na sodišču v Celju se nadaljuje sojenje šesterici domnevno odgovornih za smrt dveh delavcev med obnovo celjske tržnice.

* Povratno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo bodo drevi odigrale slovenske rokometne reprezentantke. Slovenke se bodo v Celjskem Golovcu pomerile s Severno Makedonijo. Prvo tekmo so slovenske igralke v gosteh dobile s 30:33.

* V Slovenski Bistrici se v novem Tenis centru Vintgar Kuki začenja tridnevni tenis turnir za člane in članice Teniške zveze Slovenije Bistrica Open. Organizatorji želijo dvigniti nivo in prepoznavnost tenisa v Sloveniji in privabiti čim več ljudi, da pridejo pogledat najboljši tenis ta hip v Sloveniji.

* Športni dogodek Veter v laseh bo danes na zunanjih igriščih pri Drugi osnovni šoli Rogaška Slatina. Prireditev bo v znamenju športnih tekmovanj osnovno- in srednješolcev ter bogatega spremljevalnega programa.

* V učilnici šentjurske občine bo energoterapevt Stojan Knez dopoldne spregovoril o mediaciji in zdravljenju oziroma kako si lahko vsak sam pomaga do boljšega življenja, zdravja in zadovoljstva.

* V koncertni dvorani glasbene šole Slovenska Bistrica bo nocoj zaključni recital saksofonistke Enje Golob.