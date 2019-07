Četrtek, 25. julij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

*Topli poletni dnevi kličejo k obisku na novo urejene učne in interaktivne Bistriške poti. Speljana je iz Slovenske Bistrice do 18 kilometrov oddaljenega Črnega jezera na Pohorju. Pot je opremljena z novimi informativnimi tablami, ki jih dopolnjujejo animacijski elementi.

*V jutranji službi se ti lahko zgodi tudi to:

Mariborski policisti so včeraj zjutraj med meritvami hitrosti pod Pohorjem opazili kuno belico, ki se jim je približala. Zdela se je poškodovana. Da je ne bi kdo povozil, so jo policisti spravili z vozišča, domačini pa so priskrbeli kartonsko škatlo, vodo in hrano.

Po kuno je prišel lovec in jo odnesel v primerno oskrbo.

Policisti so od lovcev tekom dneva izvedeli, da si je kuna opomogla, še dva dni bo ostala na opazovanju, nato pa jo bodo, če bo z njo vse v redu, spustil nazaj v naravo.



* V Hostlu Strug v Makolah bodo popoldne razstavili likovna dela mladih umetnikov iz Romunije in Turčije.

* Nocoj bo v Celju na Savinjskem nabrežju koncert domače pop-rok skupine Trium, na Glavnem trgu pa nastop Dunje Vrhovnik.