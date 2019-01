Četrtek, 24. januar – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Bralci lokalnih časopisov NOVICE, Celjan, Rogaške novice in Bistriške novice so izbrali Naj osebnosti leta 2018. Slovesna razglasitev bo drevi v galeriji Likovnih prijateljevanj – na sedežu medijske hiše Novice, v sklopu katere deluje tudi Radio Rogla. Uredništva vseh štirih časopisov pa se bodo poklonila tudi štirim osebam, ki bodo prejela priznanja za življenjsko delo.

* Delovno popoldne čaka svetnike občin Šmarje pri Jelšah, Kozje in Podčetrtek. V Šmarju in Kozjem bodo svetniki prvič obravnavali proračun, v Podčetrtku pa ga bodo najverjetneje v današnji drugi obravnavi sprejeli.

* Šest partnerskih organizacij iz Slovenije in Hrvaške drugo leto zapored na novo odkriva pripovedno izročilo Pohorja in Istre ter ustvarja svež kulturno-turistični produkt. Poimenovali so ga Živa coprnija – Živa štrigarija. Vodilni partner projekta je Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. Kaj vse vključuje projekt in kako daleč je – bodo povedali na novinarski konferenci, ki bo malo pred poldnevom v Ljubljani.

* V Slovenski Bistrici bo dopoldne novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili sklepno prireditev in druge podrobnosti izbora najboljših športnikov v občini za leto 2018.

* Dve predavanji bosta popoldne na Konjiškem. Območno društvo invalidov Dravinjske doline Slovenske Konjice pripravlja v prostorih društva za svoje člane predavanje z naslovom ‘Težave z inkontinenco’. Predavala bo Branka Jordanovski.

Vrtec Slovenske Konjice pa bo v sklopu brezplačnih predavanj ‘Bogastvo doma pridelane hrane’ imel drugo predavanje ‘Semena – naš zaklad’. V prostorih OŠ Špitalič bosta predavali Majda in Katja Temnik.

* Na upravi Kozjanskega v Podsredi bo zvečer predavanje o velikih zvereh in šakalu v Sloveniji. Sledil bo praktični del iskanja šakala.

* Krvodajalska akcija bo dopoldne v kulturnem centru v Rogaški Slatini.