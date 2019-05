Četrtek, 23. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Danes v Oplotnici začenjajo s štiridnevnim praznovanjem ob občinskem prazniku.

* Šmarski svetniki se bodo danes seznanili o stanju sodnega spora med Golf klubom Jelšingrad in Občino Šmarje pri Jelšah. Ta točka dnevnega reda bo za javnost zaprta. Sicer šmarske svetnike čaka kar 17 točk dnevnega reda. Med njimi je kar nekaj poročil, med drugim o izvajanju zimske službe, pogrebnih storitvah, medobčinskega inšpektorata in redarstva ter ocena varnostne situacije.

* V Vitanju bodo dopoldne slovesno odprli učno pot po vitanjskih vodnjakih.

** Na celjskem sodišču se z eno zadnjih obravnav zaključuje sojenje Marku Balantu in Vinku Drči v primeru prekategorizacije braslovških zemljišč.

13. Atletska olimpijada Konjiške atletske šole bo popoldne na stadionu Dobrava v Slovenskih Konjicah.

* Na veliki finale Otroške varnostne olimpijade, ki bo dopoldne v Športni dvorani Lukna v Mariboru, sta se uvrstili tudi ekipi četrtošolcev iz OŠ Pohorski odred Slovenska Bistrica in učenci iz Pragerskega. Zabavno in poučno bo – na Olimpijadi bodo tudi vrhunski športniki zaposleni v Policiji in Slovenski vojski.

* Popoldne bo v celjskem športnem društvu Gaberje 40. cicibaniada. Gre za tradicionalno srečanje predšolskih otrok na spretnostnem poligonu.

* Glasbena Šola Slovenska Bistrica je v letošnjem šolskem letu dosegla izjemne uspehe na glasbenih tekmovanjih v Republiki Sloveniji in mednarodnih glasbenih tekmovanjih v tujini. Ob tej priložnosti župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar za učence, njihove mentorje in korepetitorje malo pred poldnevom pripravlja sprejem v Bistriškem gradu.

* Zvečer bo v celjskem Narodnem domu nastopil zbor Los Cantantes de Manila, ki se ponaša z naslovom Filipinski kulturni ambasador dobre volje.

* Na celjskem trgu pred Metropolom bo zvečer modna prireditev Čarobnost mestnih trgov s predstavitvijo mestnih blagovnih znamk in ustvarjalcev.

* V Kulturnem domu Gorica pri Slivnici bosta otroški in mladinski pevski zbor pod dirigentskim vodstvom Metke Bevc pripravila že 34. redni letni koncert.

* Glasbena šola Slovenska Bistrica prireja nocoj v Bistriškem gradu zaključni javni nastop učencev.

* V učilnici šentjurske občine bo Ivan Brezovec dopoldne predaval o najbolj iskanih zeliščih v pomladanskem in poletnem času ter pripravi zeliščnih čajev.

* Na Frankolovem v okviru krajevnega praznika drevi pripravljajo srečanje starejših krajanov.

* V Sl. Bistrici na Ljudski univerzi bo delavnica o eteričnih oljih. Predstavili bodo različne načine, kako uporabljati eterična olja pri kuhanju, čiščenju, kozmetiki ali kako drugače.

* V medgeneracijskem centru v Vojniku bodo v okviru delavnice Obleci svoj obešalnik iz starih izdelovali unikatna oblačila.