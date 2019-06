Četrtek, 20. junij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na Štajerskih cestah bo druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Start bo v Mariboru, cilj pa okrog 15. ure v Celju. Kolesarji bodo med drugim vozili skozi Slovensko Bistrico, Zreče, Slovenske Konjice, Oplotnico, Šmarje pri Jelšah, Štore in se povzpeli na Celjsko kočo. V tem času bodo nekateri odseki cest za krajši čas zaprti za promet.

* Vitanjski občinski svetniki se bodo na nocojšnji seji med drugim seznanili z naložbenimi načrti občine v letošnjem letu. Pred sejo bo svečano odprtje novega postajališče za avtodome v Vitanju.

* V Makolah se bo popoldne sestal občinski svet in odločal o letošnjem proračunu občine. Ta bo visok dobra 2 milijona evrov. Med drugim bodo obravnavali več dokumentov identifikacije investicijskega projekta, na podlagi katerih bodo začrtali investicije – ureditev šolske kuhinje z jedilnico, tri mostove in sofinanciranje gasilskega avtomobila.

* Osrednja prireditev pred torkovim dnevom državnosti bo dopoldne v Rogaški Slatini.

* Na celjskem sodišču dopoldne pričakujejo Hildo Tovšak. Na predobravnavnem naroku se bo izrekla o krivdi v zvezi z obtožbami o zlorabi položaja ali pravic pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Vegradu.

* V središče Celja danes ne boste mogli z avtomobilom. Pripravljajo Dan brez avtomobila. Na Trgu celjskih knezov bodo občane pozivali, da koristijo prevozna sredstva, ki so za okolje manj obremenjujoča.

* Dogodek Zero waste bo dopoldne v Ločah. Na tamkajšnjem športnem igrišču bodo pripravili različne delavnice za otroke, na temo ponovne uporabe in pravilnega ravnanja z odpadki. Občani bodo lahko tja prinesli tudi odpadno olje in izvedeli, kakšne so neprijetne resnice o plastenki iz vode. Pripravili bodo še izmenjevalnico igrač in obveščali, kakšni odpadki sodijo v katere zabojnike.

* Z bazarjem Gibanjem za vse se v Športnem parku na Lipi v Štorah danes zaključuje program prireditev ob občinskem prazniku

* Pod kostanji na šentjurskem Zgornjem trgu bodo dopoldne odprli letni oder Epik teatra

* Društvo zeliščarjev Dravinjske doline prireja popoldne srečanje, na katerem bo osrednja tema priprava zdravilnih napitkov. Dobili se bodo v Razvojnem centru narave v Poljčanah.

* Lutkovna predstava za mladino in odrasle bo nocoj na ogled v prostorih društva Koruzno zrno v Sl. Bistrici.

* Konec šolskega leta bodo na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče obeležili z dvema prireditvama. Najuspešnejšim dijakom Srednje poklicne in strokovne šole Zreče bodo priznanja in pohvale podelili na popoldanskem dogodku poimenovanem Mavrica v večnamenski dvorani v hotelu Dobrava v Zrečah. Prireditev Odsevi konjiške Gimnazije pa bo zvečer v Domu kulture Slovenske Konjice.

* Pozdrav poletju je ime prireditvi ob koncu šolskega leta, ki bo popoldne na Pragerskem. Prireja domače turistično društvo.

* V Galeriji Zgornji trg nocoj odpirajo razstavo ilustracij šentjurskih in dobjanskih učencev, ki so ustvarjali na likovni delavnici s pisateljem Andrejem Rozmanom Rozo.