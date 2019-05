Četrtek, 2. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica prireja letos že 25. akcijo ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica 2019. Akcija traja od 1. maja do 15. avgusta. Za sodelovanje v akciji se lahko z izpolnjeno prijavnico in priloženimi fotografijami okolja prijavijo kandidati s sedežem ali stalnim prebivališčem na območju štirih omenjenih občin. Kandidate lahko predlagajo tudi turistična društva in vodstva krajevnih skupnosti. Prijave sprejemajo na TIC-u v Sl. Bistrici.

* Eko ustvarjalnico za otroke in mlade popoldne pripravljajo na celjski Drevesni hišici v Mestnem parku, ko bodo iz neuporabnih predmetov naredili prave umetnine.

* V Šentjurju bo danes 23. tradicionalni pohod po Krajevni skupnosti Slivnica.