Četrtek, 18. julij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

*V teh dneh so se začela dela na mrliški vežici na pokopališču v Čadramu. Najprej bodo k obstoječi vežici prizidali prostor za poslovilni obred.

*Občina Zreče je občane opozorila, da je je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo javno naznanilo o pripravi državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Mislinja. To se nanaša tudi na območje Rogle. Javnost ima možnost podati predloge in pripombe, vendar le do prihodnjega petka, 26. julija.

*Z enega brega Oplotnice do drugega morajo Oplotničani od tega tedna ‘malo naokrog’. Zaradi sanacije dveh lesenih brvi čez potok Oplotnica, med grajskim dvoriščem v Oplotnici in oplotniško poslovalnico Kmetijske zadruge Slovenske Konjice, sta namreč ti dve zaprti. Tako bo predvidoma do konca julija.

*Konjiška krajevna skupnost od tega tedna začasno domuje v medgeneracijskem centru Štiblc. Začela se je namreč obnova prostorov krajevne skupnosti. Uradne ure v Štiblcu bodo imeli vsako sredo popoldne.

*V Slovenskih Konjicah bo pozno popoldne spoznavni brezplačni seminar poletne šole Bee free. Gre za izobraževanje, kako hitreje vključiti motivacijo in izboljšati življenje.

*Nocoj bo v celjskem Braniboru stand up večer Neprilagojenih: Martine Ipša, Klemna Bučana in Željkića Željudina.