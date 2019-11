Četrtek, 14. november – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Vitanjski svetniki bodo na večerni seji obravnavali osnutek proračuna za prihodnje leto. Prav tako bodo obravnavali predlog naložb za naslednji dve leti, med drugim bodo govorili tudi o stanovanjski soseski pod Kompošem.

* Popoldne bo v Narodnem domu Celje slavnostna akademija Ekonomske šole Celje, ob 150-letnici začetka izobraževanja za potrebe trgovine in ekonomije na Celjskem.

* Pred kazenskim sodnikom Markom Brišnikom se bosta o priznanju krivde zaradi trgovanja z ljudmi danes izrekla Marjan Soršak in Ekrem Pobrić, oba iz združbe na čelu z Jožetom Cankom.

* V veliki avli doma kulture v Slovenskih Konjicah bodo nocoj odprli razstavo “Ko les oživi,” avtorja Francija Rateja – Frenka. Na ogled postavlja intarzije in intarzirano pohištvo.

* V Ipavčevem kulturnem centru Šentjur bo Matej Hohkraut iz slovenskega rodoslovnega društva popoldne predaval o načinih ustvarjanja družinskega drevesa in osnovah rodoslovja.

* Zvečer bo v Celjskem domu tradicionalna modna revija Modni navdihi v produkciji V. S. styling z modnimi zapovedmi letošnje zime.

* V Slovenski Bistrici se začenja tridnevni festival Coprnija v živo. Festival je del projekta Živa coprnija Pohorja in Istre, ki je nastal iz želje in vizije, da bi pripovedno izročilo obeh regij ponovno odkrili ter aktivno ohranjali. Uvodni del festivala se bo začel z lutkovno povorko, sledi odprtje festivala, nato bodo delavnice, na ogled bodo štiri lutkovne predstave ustvarjalcev iz Sl. Bistrice, Oplotnice in Zgornje Ložnice. V knjižnici bodo zvečer predstavili knjigo Živa coprnija Pohorja in Istre.

* Šentjurski Center za krepitev zdravja ob današnjem Dnevu zdravja pripravlja tradicionalni slovenski zajtrk.

* Brezplačno predavanje na temo Vozim skozi življenje bo popoldne v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Predaval bo Aleš Kramolc.

* Delavnico, na kateri bodo izdelovali božične okraske iz fimo mase, prirejajo popoldne na Spodnji Polskavi.