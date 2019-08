Četrtek, 1. avgust – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Občina Oplotnica nocoj organizira javno žalno sejo ob smrti znanega in priznanega glasbenika, Tineta Lesjaka. Popoldne bodo odprli tudi žalno knjigo. Pogreb bo v Oplotnici jutri zvečer prej pa bo žara v poslovilni vežici na Keblju.

* Na Spodnji Polskavi se začenja štiridnevna prireditev Spodnjepolskavsko poletje. Pripravljajo in vabijo na različne prireditve. Danes so pripravili pester otroški program. Predstavili bodo oratorij, prihaja cirkus, na voljo bodo ustvarjalne delavnice, otroci se bodo pomerili v otroškem Fire Combatu, dišalo bo po palačinkah, kokicah in sladoledu. Na župnijskem dvorišču bo hiša strahov.

* Na parkirišču pred trgovskim centrom v Podčetrtku bo mesečni četrtkov sejem.