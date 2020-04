Cesto od Žičke kartuzije do Straže na Gori obnavljajo tudi v teh dneh

Predvidoma do 1. maja bo cesta od Žičke kartuzije do Straže na Gori zaprta. Direkcija RS za infrastrukturo namreč obnavlja 1.350 metrov dolg odsek na cesti Žiče–Dramlje. Večji del – kar 1.240 metrov ceste je v občini Slovenske Konjice, preostalih 110 metrov pa v občini Šentjur. Gre za dobra 2,2 milijona evrov vredno naložbo, ki jo bo v celoti financirala država. Med drugim bodo cesto razširili in asfaltirali, izgradili podporne in oporne zidove, uredili odvodnjavanje, postavili nove jeklene varovalne ograje ter vertikalno in horizontalno signalizacijo. V času popolne zapore ceste je obvoz urejen skozi Loče in Ponikvo. Pred dnevi sta si gradbišče skupaj ogledala tudi državnozborski poslanec s Konjiškega Bojan Podkrajšek in odgovorni vodja projekta Pavle Hevka. (Jure Mernik)