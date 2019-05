Zaradi prometne nesreče je glavna cesta med Slovenskimi Konjicami in Zrečami popolnoma zaprta. Obvoz je po lokalnih cestah.

Na kraju je več intervencijskih vozil, po prvih podatkih pa sta trčila osebno vozilo in motorist. Vsaj eno osebo so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico.

Imate fotografije nesreče ali več informacij? Pošljite jih na portal@novice.si ali naložite spodaj. (Foto: videosvet.net)