Cesta Koroška vas-Božje: kakovostna in prometno varna pridobitev

Dvoletna modernizacija 780-metrskega odseka ceste Koroška vas–Božje, ki ga domačini poznajo kot odsek ‘od Petriča do Martjakov’, je praktično končana. Obstoječo lokalno cesto so razširili in uredili novo voziščno konstrukcijo. Odvajanje meteornih vod s ceste so uredili z izgradnjo nove meteorne kanalizacije, izgradili so novo kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijske vode in delno prestavili obstoječe podzemne komunalne vode. Zaključni sloj vozne površine na cesti je asfaltiran. “Cesta predstavlja kakovostno in prometno varno pridobitev za prebivalce občine, ki živijo na tem območju, kakor tudi za vse ostale uporabnike. Z dokončanjem druge faze v prihodnosti pa bo sklenjena povezava s sosednjo občino, kar bo znižalo tudi stroške rednega vzdrževanja,” pravijo na Občini Zreče. Do meje z oplotniško občino je za ureditev ostalo še približno 500 metrov ceste.

Foto: Občina Zreče

