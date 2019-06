Češnje pripomorejo k boljšemu počutju

Čeprav so bogate z antioksidanti in z drugimi koristnimi sestavinami. Poleg omenjenega vitamina C vsebujejo še vitamine A, B1, B2 in B6, železo, fosfor, bioflavonoide, elagično kislino in melatonin. Te sestavine pomagajo v boju proti raku, pri preprečevanju bolezni srca, lajšanju bolečin in še bi lahko naštevali. Našemu telesu na varen in zdrav način pomagajo proizvajati melatonin ter okrepiti fiziološke in duševne funkcije. Sveže češnje so dobre za odpravo telesne in duševne izčrpanosti, medtem ko kisle češnje pripomorejo k boljšemu razpoloženju. Podobne zdravilne lastnosti imajo tudi višnje.

Številne raziskave so pokazale, da lahko uživanje češenj pomaga pri preprečevanju bolezni srca in rakavih obolenj, za lajšanje bolečin in izboljšanje zdravja kosti. Za to so najverjetneje odgovorni antioksidanti, ki so v njih prisotni. Češnje vsebujejo nizko energijsko vrednost, malo maščob in veliko vode. Študije so pokazale, da povečan vnos vode poveča raven energije in pospešuje presnovo. Veliko ljudi izkorišča prednosti uživanja sadja, bogatega z vodo (kar češnje so) med shujševalnimi kurami. Češnje imajo tudi veliko kalija in natrija, ki pomagata pri izločanju vode iz telesa.