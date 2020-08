Cerkev v Žički kartuziji že dobiva novo podobo in ustrezno stabilnost

Prepotrebna obnova cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji je stekla. Država je zanjo v dveh letih zagotovila dva milijona evrov. Med rednimi obiskovalci kartuzije pa je v tem obdobju državnozborski poslanec Bojan Podkrajšek, ki je tudi predsednik gradbenega odbora. Podkrajšek pravi, da dela trenutno potekajo po zastavljenem načrtu. Najprej so sicer začeli z rušenjem približno en meter obzidja z vrha navzdol, ki ga na določenih delih že dograjujejo na novo. To je namreč nujno, da bodo obzidje naredili dovolj statično, da bodo lahko nato nanj namestili streho. Odločitev o tem, kakšna bo streha, ki bi jo na obnovljene zidove naj namestili naslednje leto, pa naj bi padla do konca tega tedna. Do takrat pa bo po Podkrajškovih besedah treba na skupni imenovalec spraviti mnenja več strokovnjakov, ki so še na različnih bregovih. Več v lokalnem časopisu NOVICE, ki je na prodajnih policah le še danes. (Jure Mernik)

Preberite tudi:

Žička kartuzija: o obnovi cerkve so govorili na ministrstvu

https://novice.si/page/zicka-kartuzija-o-obnovi-cerkve-so-govorili-na-ministrstvu/