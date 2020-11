Čeprav Konjičanka Ana Noner ne tekmuje več, ostaja v atletiki

Konjičanka Ana Noner se je z atletiko začela spoznavati v drugem razredu osnovne šole. Aktivno je trenirala približno šest let, bila zelo uspešna v tekih od 1.500 do 10.000 metrov – v svoji zbirki ima več kot petnajst naslovov državne prvakinje, Slovenijo je večkrat zastopala tudi na mednarodnih tekmovanjih, tekla je državna rekorda na 1.000 in 10.000 metrov, … nato jo je ustavila poškodba. Danes je stara 23 let in se je resno lotila trenerskega dela v domači atletski šoli. O pogojih dela v atletiki na Konjiškem pravi: “Kot povsod so tudi tu dobre in slabe stvari. V petnajstih letih smo zrasli do te mere, da mislim, da se zaradi prostorske stiske ne moremo več razvijati. Toliko otrok, kot bi jih želelo vsako leto trenirati atletiko, ne moremo sprejeti, saj nimamo prostorov. Težko je zavrniti otroke, ki si želijo trenirati, ker nimamo pogojev. Veliko treniramo zunaj na stadionu. Vendar v zimskih časih to vedno ne gre, sploh ne za naše najmlajše in tekmovalno skupino. Ampak verjamem, da se bo s časom situacija glede športne infrastrukture tudi v naših krajih izboljšala.”

O tem, da jo še vedno velikokrat zagrabi, da bi spet začela resno trenirati, in še o marsičem drugem, pa z Ano Noner v daljšem pogovoru, ki je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

