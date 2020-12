Cepljenje proti koronavirusu: Med prvimi nekdanji direktor Steklarne Rogaška

Danes se je po slovenskih domovih za starejše začelo množično cepljenje proti koronavirusu, kar bo omogočilo imunost proti nevarnemu virusu. Med prvi tremi, ki so se v Sloveniji cepili, je bil tudi Jože Pelko, stanovalec Pegazovega doma v Rogaški Slatini, druga dva sta bila upokojeni mariborski škof dr. Franc Kramberger, ki stanuje v domu starejših v Lenartu ter stanovalka domu v Fužinah Angelca Butenko. Kot je razvidno iz fotografij Vlade R Slovenije je nekdanji direktor Steklarne Rogaška in znani Slatinčan Jože Pelko odlično prenesel vakcinacijo. »Danes je izjemen in vesel dan, ki nam prinaša novo upanje v tem prazničnem času«, je ob začetku cepljenja dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je obiskal dom v Lenartu. (J. S.)

