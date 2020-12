Cepljenje na Konjiškem: Najprej dom starejših, nato zdravstveni delavci

V Zdravstveni dom Slovenske Konjice je včeraj prispelo prvih 65 odmerkov cepiva proti covidu-19.

Vsi odmerki so bili namenjeni stanovalcem Lambrechtovega doma starejših, ki so se želeli cepiti, kasnejše pošiljke pa bodo namenjene tudi zdravstvenim delavcem.

V naslednjih dneh pričakujejo drugo pošiljko cepiva.

Direktor Zdravstvenega doma Dejan Verhovšek je povedal, da bodo v drugi fazi cepili tudi zdravstvene delavce v Lambrechtovem domu, zdravstvenem domu in pri koncesionarjih. Za zdaj je interes za cepljenje izrazila manj kot tretjina zaposlenih, ki covida-19 še ni prebolela, a Verhovšek pričakuje, da se bo za cepljenje v naslednjih fazah odločalo vedno več zdravstvenih delavcev. Cepivo bo po novem letu prihajalo vsak teden, količine pa še niso znane.

Še veliko nejasnosti

Cepljenje prvih skupin prebivalcev bo potekalo v zdravstvenem domu, kasneje pa verjetno tudi pri posameznih izbranih zdravnikih oziroma na terenu, toda podrobnejše informacije še niso znane.

Prebivalci, ki bi se radi cepili, pa se lahko o tem že zdaj pozanimajo oziroma interes za cepljenje izrazijo svojemu izbranemu zdravniku.

Kdaj pridemo na vrsto?

Nacionalna strategija cepljenja proti covid-19 predvideva, da bodo v prvi fazi cepljeni zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni in oskrbovanci v domovih starejših. Nato glede na dostopnost cepiva sledijo starejši občani, sprva osebe stare več kot 80 let, nato starejši od 75 let in nato stari 60 let in več. Za njimi bodo cepili kronične bolnike, mlajše od 60 let (denimo bolnike z rakom, diabetesom, kroničnimi obolenji). V četrti fazi bodo cepljeni zaposleni v drugih nujnih službah (v vzgojno izobraževalnih zavodih, policija, civilna zaščita, vojska, delavci v kmetijskem in živilskem sektorju, v prometu …). V peti fazi pa bodo lahko cepljeni vsi ostali. (N. K.)

Cepljenje v Lambrechtovem domu:

Foto: facebook