Center domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici gosti dve pomembni razstavi

V Centru domače in umetnostne obrti (CDUO) v Slovenski Bistrici ta čas gostijo dve pomembni razstavi. Na razstavišču Graslov stolp je na ogled razstava sodobne keramike Dotik. Predstavljena so dela 62 avtorjev iz kar 10 držav, med njimi tudi dela svetovno znanih umetnikov, ki ustvarjajo v keramiki. Razstava bo na ogled še ta teden, nato na razstavišče sredi junija prihaja nova razstav društva Majolika.

1 od 5

Na razstavišču Pristava v prostorih CDUO v Slovenski Bistrici pa so nedavno odprli gostujočo razstavo Lokalne gline in dediščina: Posočje – Kras.

»Na njej so predstavljeni izsledki triletnega proučevanja vzorcev glin, ki je na področju Posočja in Krasa potekalo v okviru istoimenskega projekta. Projektne aktivnosti so med drugim vključevale izdelavo študijskih in unikatnih izdelkov iz nabranih vzorcev, podrobnejše analiziranje lastnosti glin ter raziskovanje dediščine omenjenega območja, povezane z glino oz. keramiko.

Zanimiva razstava obsega tudi geološki oris območja, kratek pregled rabe gline in izdelave keramike med prazgodovino in zgodnjim srednjim vekom ter zgodovine lončarstva in opekarstva od poznega srednjega veka do vključno 20. stoletja med Posočjem in Krasom. Na ogled so številni testni in drugi izdelki iz lokalnih glin ter nekaj izbranih muzealij, ki kažejo uporabo gline oz. keramike nekoč in dajejo obiskovalcem možnost razumeti prostor ter njegovo neprecenljivo vrednost v preteklosti in danes,« je pojasnila Anja Zamuda iz CDUO.

Razstava bo na ogled do konca poletja. (Foto: CDUO Sl. Bistrica)