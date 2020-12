Cene nepremičnin v Dravinjski dolini letos niso padle

Epidemija. Čeprav je zmanjšala obseg prometa z nepremičninami, se to na cenah (še) ne pozna. Na območju Dravinjske doline je največ zanimanja za rabljena stanovanja, v ponudbi pa prevladujejo starejše hiše in posesti.

Prvi pomladni val epidemije je prekinil običajno trgovanje z nepremičninami, a v Sloveniji ni povzročil padca cen nepremičnin, ugotavlja Geodetska uprava RS (Gurs). Še več, cene stanovanjskih nepremičnin in zazidljivih zemljišč so se v prvi polovici leta na ravni države kljub precej manjšemu številu kupoprodaj še zvišale, saj je stanovanjski trg poleti ponovno oživel.

Toda, kot opozarja Katja Leskovar iz zreškega podjetja Geostan, nepremičninski trg velja za zelo specifičnega in lokalno pogojenega. To pomeni, da se na spremembe, kot je epidemija covid-19, v našem okolju odziva povsem drugače kot npr. v Ljubljani.

Posledice še pričakujejo

“Prav tako velja, da nas posledice praviloma dosežejo nekoliko kasneje. Vse to je seveda povezano s povpraševanjem, ki je v našem okolju manjše, ampak konstantno. Bodo pa posledice epidemije spreminjale trg nepremičnin v prihajajočem letu, saj prave ekonomske posledice pandemije šele prihajajo,” je pojasnila Katja Leskovar.

Trenutno je promet z nepremičninami v t.i. fazi pričakovanja, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih. Kupci so previdnejši, predvsem zaradi napovedi slabše gospodarske rasti in strahu pred izgubo zaposlitve. V takšnih situacijah praviloma ponudba nepremičnin preseže povpraševanje, kar se odrazi na padanju cen nepremičnin. Katja Leskovar pričakuje, da se bo trenutno bolj skromna ponudba nepremičnin v prihodnje povečala, tudi zato, ker nekateri ne bodo zmogli odplačevati obveznosti in bodo prisiljeni svoje nepremičnine prodati.

Skromnejša ponudba

Največ povpraševanja je po ugotovitvah Katje Leskovar trenutno po manjših stanovanjih in zazidljivih zemljiščih, v ponudbi pa prevladujejo zlasti starejše hiše in večje posesti. V tem času je skromnejša zlasti ponudba stanovanj, kar pomeni, da so cene teh nekaj višje. Sicer splošno velja, da so cene nepremičnin pri nas še primerljive z lanskim letom.

Zanimanje za nakup nepremičnin je tudi v trenutnih razmerah nespremenjeno, se je pa spremenil profil kupcev. “Če so bili lani kupci predvsem tisti, ki so reševali svoj stanovanjski problem, so zdaj prišli tisti, ki na nakup nepremičnine gledajo kot na dolgoročno naložbo.”

Epidemija razpolovila promet

Franc Šelih iz konjiškega podjetja Nepremičnine Vila pa opozarja, da je epidemija skoraj razpolovila njihove posle, zato z negotovostjo zrejo v prihodnost. Letos so bili posredniki pri prodaji okoli 30 nepremičnin, kar je približno 40 odstotkov manj kot leto poprej. Ob tem pa ni upadlo število storitev, ker stranke vedno bolj iščejo pravno varnost izvedbe posla.

“Previdnejše so postale tudi banke, ki dosledno zahtevajo ustrezno gradbeno dokumentacijo in vpis stavb v kataster. Stranke silijo v najem, čeprav pogosto najemnine dosegajo mesečno anuiteto kredita,” opaža Franc Šelih.

Najcenejše zidanice z vinogradi

Tudi v podjetju Nepremičnine Vila trenutno največ povpraševanja zaznajo po manjših rabljenih stanovanjih. Podcenjene so rabljene starejše hiše in še bolj zidanice z vinogradi, še zlasti, če ni možna sprememba v stanovanjsko uporabo. “Vedno bolj velja pravilo: ‘Imej to, kar rabiš in ti daje finančni efekt’, zato ni slučaj, da imamo v ponudbi pet stanovanjskih hiš, katerih cena se giblje okrog 500.000 evrov. V ponudbi imamo tudi več novih stanovanjskih hiš, zgrajenih do tretje faze, vendar se stranke odločajo raje za nakup gradbenih zemljišč,” pojasnjuje Franc Šelih.

Cene nepremičnin

V podjetju Nepremičnine Vila trenutno največ povpraševanja zaznajo po rabljenih, zlasti manjših stanovanjih, kjer cene dosegajo 1.200 evrov na kvadratni meter. Cene rabljenih starejših hiš se gibljejo okrog 100.000 evrov. Cene gradbenih zemljišč se, odvisno od lokacije, raztezajo od 20.000 do 60.000 evrov. Najdražja nepremičnina, ki jo prodajajo v Nepremičninah Vila, dosega milijon evrov.

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)