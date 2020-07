Cene hiš in stanovanj v Dravinjski dolini še niso upadle

Stanovanjske nepremičnine. V tem času precej manj kupujemo tudi hiše in stanovanja. Ne le zaradi ‘korona krize’, tudi zaradi spremenjenih pogojev kreditiranja.

Čeprav so nekateri napovedovali, da bodo v tem času cene nepremičnin upadle, se to še ni zgodilo. Cene slovenskih stanovanjskih nepremičnin so bile po podatkih Statističnega urada v prvem četrtletju tega leta povprečno celo za odstotek višje kot v enakem obdobju lani. Obenem pa so v tem času prodali najmanj rabljenih nepremičnin v zadnjih petih letih.

Podoben trend zaznavajo tudi v naših lokalnih nepremičninskih agencijah; cene so približno enake kot lani, prodali pa so precej manj nepremičnin kot prejšnja leta.

Prodaja se je razpolovila

V konjiški družbi Nepremičnine Vila so že februarja in marca zaznali močan upad povpraševanja, optimizem kupcev je upadel praktično čez noč. Število prodaj nepremičnin s posredovanjem se je pri njih razpolovilo, a so obenem zaznali več tistih strank, ki so se zaradi varnosti obrnile na njihove storitve.

“Najmanj tržnega interesa kažejo kupci za zidanice z vinogradi, največ zanimanja pa je še zmeraj za stanovanja kljub visokim cenam,” opaža nepremičninski posrednik v tej družbi Franc Šelih. “Dejstvo je, da so se cene ustavile, niso pa še drastično upadle, kar pričakujejo kupci.”

V konjiški nepremičninski družbi opažajo, da prevelike družinske hiše za mnoge postajajo veliko breme, vendar jih zaradi čustvene navezanosti običajno prodajajo šele dediči. Lastniki se ne morejo odločiti za oddajo hiš v najem kljub velikemu povpraševanju.

Družine težko do posojil

Katja Leskovar iz zreškega nepremičninskega podjetja GEOSTAN poudarja, da posledice kriz, kot je zadnja epidemija, nepremičninski trg praviloma dosežejo z zamikom. Meni, da so trg nepremičnin bolj kot epidemija prizadeli zaostreni pogoji pridobivanja posojil pri bankah. Zdaj mlada družina z dvema otrokoma, čeprav sta oba starša zaposlena, zelo težko dobi posojilo. Kljub temu mlade družine želijo rešiti svoj stanovanjski problem in še vedno zelo povprašujejo po nepremičninah.

Kupci so v tem času zelo previdni in čakajo, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih. “Slednje je močno povezano z napovedmi slabše gospodarske rasti in posledično strahom ljudi pred izgubo zaposlitve. Samo zanimanje za nakup nepremičnin ostaja tudi v takšnih negotovih časih nespremenjeno, se pa seveda spremeni profil kupcev. Če so bili lani kupci predvsem tisti, ki so reševali svoj stanovanjski problem, so zdaj prišli kupci, ki na nakup nepremičnine gledajo kot dolgoročno naložbo,” zaznava Katja Leskovar. Ti kupci so za nepremičnine pripravljeni odšteti manj denarja kot denimo mlade družine, ki nepremičnino potrebujejo.

(Nina Krobat)