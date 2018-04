Čemaževa juha

Čebulo nasekljamo na večje kose in jo v ponvi na olju prepražimo samo toliko, da postekleni. Krompir olupimo, narežemo na večje kocke in ga primešamo praženi čebuli. Premešamo in pražimo približno 5 minut. Nato dolijemo toliko vode, da je krompir pokrit in ga skuhamo do mehkega. Medtem, ko se krompir kuha pripravimo čemaž. Čemaž operemo pod tekočo vodo in ga nasekljamo na večje rezance. Ko je krompir skuhan, dodamo ves čemaž in prilijemo jušno osnovo. Čemaž naj vre 5 minut. Po potrebi še solimo. Kuhan čemaž in krompir ter malo smetane pretlačimo ali zmiksamo s paličnim mešalnikom. Dodamo malo muškatnega oreščka, popramo in po potrebi še solimo. Juha je gotova. Če se nam zdi, da je pregosta, prilijemo malo vode, če je preredka, prilijemo še smetane za kuhanje. Dober tek.

