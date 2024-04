Čemaževa juha

Potrebujemo:

4 korenčke

3 krompirje

1 čebulo ali šalotko

1,5 l jušne osnove, najbolje zelenjavne

3 – 4 šopke čemaža

2 dl pinjenca

Krompir, korenček in čebulo skuhamo v jušni osnovi. Ko je zelenjava mehka, dodamo sveže lističe čemaža, počakamo, da zavre, pokrijemo in kuhamo kakšno minuto ali dve. Po potrebi dosolimo in pretlačimo s paličnim mešalnikom. Prilijemo še pinjenec ali pinjeno mleko, ki nastane pri pripravi masla iz smetane ter tako obogatimo pomladno čemaževo juho.

1 od 1

Namesto pinjenca, lahko uporabite žlico ali dve, kisle smetane.