Čemaž – naravni antibiotik

Čemaž, ki je tudi nadvse zdrav, vam lahko da vse tisto, kar vam da česen, naravni antibiotik, in še več. Čemaž je trajnica, ki zraste do 25 cm v višino. Ima podolgovato prozorno kožico ovito okoli čebule in navadno dva prizemna lista, ki sta ploska in suličasta. Steblo je pokončno in robato. Cveti bogato z belimi zvezdastimi cvetovi. Razmnožuje se s čebulicami, ki nastajajo v zemlji, in s črnim semenom, ki ga raznašajo mravlje. Cveti maja in junija. Okus je podoben česnovemu vendar bolj pekoč in oster. Čemaž bost našli v senčnatih, listnatih gozdovih kjer je globoka humozna zemlja.

Priznavajo mu ugodne vplive na znižanje krvnega tlaka in holesterola ter ga cenijo kot odlično naravno pomagalo zoper aterosklerozo. To pa še ni vse. Če prevedemo njegovo latinsko ime, mu lahko rečemo tudi medvedji česen. Pripoveduje se, da ga iščejo medvedi, ko se prebudijo iz zimskega spanja, da si očistijo želodec, črevo in kri. Iz istih razlogov ga iščemo tudi ljudje, ki si spomladi – če se le da – privoščimo spomladansko očiščevalno kuro iz njegovih osvežilnih listov.

Čemaž oziroma njegove dele velja zaužiti samo sveže, saj kmalu izgubi svoje zdravilne učinkovine. Mlade in sočne liste čemaža je najbolje nabirati spomladi, od marca do junija. Najboljši čas za nabiranje hranljivih čebulic, ki jim pripisujejo zdravilni učinek, pa je jesen. Liste in čebulice lahko uporabimo kot okusen in aromatičen dodatek juham, solatam, omakam, raznim prikuham in drugim jedem.