Kriminalisti in policisti od jutra izvajajo številne hišne preiskave na Celjskem, kakor tudi na območju Maribora, Ljubljane, Kopra in Murske Sobote. Nanašajo se na sume kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo državnega proračuna. Za zdaj še ni znano ali so koga pridržali. Po nam dosegljivih podatkih gre za posle, povezane z naftnimi derivati, težišče preiskav ni na območju Celjskega.

PŠ