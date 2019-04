Tudi na Celjskem občine različno prispevajo za pomoč ob rojstvu otroka. Bodoči starši bodo za prvega otroka največ dobili v občini Dobrna 250 evrov, najmanj pa v Štorah 100 evrov. V Celju 110 evrov, Vojniku 140, v Šentjurju pa 150 evrov.

So pa občine nekoliko bolj radodarne pri druge in tretjem otroku, pri slednjih upravičenci prejmejo od 150 do 250 evrov.

Lani so v Celju izplačali skoraj 400 denarnih pomoči, največ v zadnjih letih pa leta 2016. Več in podrobneje v zadnjem Celjanu.