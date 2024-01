CELJSKO Vse ekipe na terenu

Zaradi zapadlega snega na cestah za zdaj ni večjih težav, po navedbah podjetja VOC, ki skrbi za zimsko službo na Celjskem in okolici, so njihove ekipe bile v pripravljenosti že sinoči.

Trenutno je vseh 145 ekip na terenu in tako bo vse do umiritve razmer, kar pričakujejo v popoldanskih urah.

Po nižinah je naneslo okoli 20 centimetrov snega, v višje ležečih predelih tudi dvakrat toliko. Največ naj bi ga zapadlo v Zrečah in okolici, kjer so tudi zabeležili nekaj zdrsov vozil na cesti, vendar prometnih za zdaj niso zapirali.

Po navedbah celjske policijske uprave se je zjutraj zgodilo okoli dvajset prometnih nesreč, k sreči le z gmotno škodo. Težave so na avtocesti, kjer so morali zapreti vozni pas med Dramljami in Pletovarjem.

Voznikov svetujejo zimsko opremo, previdno vožnjo in ustrezno varnostno razdaljo.

Precej Celjanov je vozila danes pustilo doma, zato so bile ceste v mestu precej prazne.

PŠ