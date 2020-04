CELJSKO Vozili in divjali so pijani, drogirani

V poostrenem nadzoru hitrosti, ki so ga v petek popoldne na našem območju opravili policisti, so zasačili dva pijana in dva drogirana voznika, tretjina voznikov enoslednih vozil je kršila predpise, 48 pa jih je pretiravalo s tiščanjem na plin.

V D olah pri Šentjurju so ujeli voznika, ki je dirjal s hitrostjo 95 km/h, izven Kostrivnice, kjer so lani našteli kar tri smrtne prometne nesreče, pa so ustavili voznika, ki so mu izmerili kar 133 km/h.

Še hitrejši je bil nevestnež, ki se je v radar ujel na avtocesti pri Dramljah. Vožnja z 213 km/h je zadostovala, da so mu izrekli 1200 evrov globe in pripisali devet kazenskih točk. Veliko (204 km/h) ni zaostajal niti voznik, ki so ga zvečer ustavili v Arji vasi.

V soboto se je četici kaznovanih pridružil tudi »mojster volana«, ki se po prekoračitvi hitrosti v Dobju ni ustavil na znake policistov, temveč je še pospešil. Končalo se je na travniku s poškodovanim podvozjem. Kmalu se je pokazal še drugi razlog za nesmiselno in nevarno početje – izmerili so mu 0,8 miligramov alkohola v izdihanem zraku.

