CELJSKO Trikrat so poostreno nadzirali promet

V treh poostrenih nadzorih cestnega prometa so policisti z alkotestom na našem območju preizkusili 253 vozni kov, sedmim so izmerili več kot 0,52 miligramov alkohola v izdihanem zraku. Enega so pridržali do streznitve. 69 pa jih je tudi pretiravalo s pritiskanjem na plin.

Izven naselja Žiče so zaustavili voznika, ki je hitel s hitrostjo 151 km/h tam, kjer je dovoljeno največ 90 km/h. Prislužil si je obdolžilni predlog.

V Marija Dobju pri Šentjurju so vozniku osebnega vozila v soboto zvečer namerili dobri dve promili alkohola v krvi. Pridržali so ga, dobil bo tudi obdolžilni predlog. V Celju je voznik trikolesa imel v krvi več kot poldrugo promilo, za kar so mu izrekli izdatno globo.

PŠ