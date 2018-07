Celjsko: Spremembe vlakov zaradi obnove tirov

Od konca prejšnjega tedna ponekod že velja nov vozni red vlakov Slovenskih železnic. Zaradi del in zapor proge med postajami Celje-Laško-Rimske Toplice bo do 8. decembra na odsekih štajerske proge prilagojen vozni red vlakov, namesto nekaterih vlakov bo uveden tudi nadomestni avtobusni prevoz. Največ sprememb je prav z vlaki na progi Celje – Zidani Most, popolnoma pa ukinjajo tudi muzejski vlak med Celjem – Podčetrtkom in obratno.

Avtobusi bodo med Ljubljano in Celjem nadomestili tudi običajno najhitrejše vlake Inter City Slovenija.