CELJSKO Slabša varnost, več nadzora

Zaradi poslabšanja že tako slabega položaja na področju prometne varnosti – letos je življenje izgubilo dvajset udeležencev v prometu, lani pol manj – so policisti dejansko pr imorali v različne nadzore dogodkov na naših cestah.

Tako so v prejšnjem tednu izdali 1054 plačilnih nalogov, zabeležili so 49 hujših cestno prometnih kršitev, za katere so morali podati obdolžilne predloge, 68 voznikov je vozilo pijanih, zaznali so še devet kršitev voznikov do pešcev in desetkrat več kršitev, ki so jih storili pešci.

Vse to nič kaj ne kaže na izboljšanje razmer, zato so v torek opravili še nadzor hitrosti prometa med Logarsko dolino in Černivcem. 66 voznikov si je prislužilo globo, saj so pretiravali s pritiskanjem na plin.

PŠ