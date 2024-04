CELJSKO prijeli osumljenca, ki je po spletu nagovarjal najstnice

Celjski kriminalisti so odvzeli prostost 23-letniku, ki je izsiljeval najstnice, da so mu večinoma preko spletnih aplikacij Snap chat ter Instagram pošiljale fotografije s pornografsko vsebino.

Za zdaj se je na seznamu znašlo osem oškodovank, pri osumljencu pa so opravili hišno preiskavo in zasegli elektronske naprave, na katerih so našli več slikovnih in video datotek spornih vsebin.

Osumljenec je deloval pod lažnim profilom. Predstavljal se je za vrstnico oškodovank, ki so štele od 13 do 16 let.

Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.

PŠ