CELJSKO Pregovorna potrpežljivost sodnikov

Nezadovoljstvo glede statusne in plačne ureditve sodnikov je opazna tudi v celjskem sodnem okrožju. Nejasnosti so iz dneva v dan večje, še več slabe volje je vnesla obljuba predsednika vlade Roberta Goloba o 600 evrih dodatka k plačam, ki je ni uresničil. Sodniki se ne počutijo naplahtane, temveč to pripisujejo naivnosti premiera.

Predsednica Okrožnega sodišča v Celju Petra Giacomelli pravi, da že predolgo čakajo na prenos imenovanja novih sodnikov z državnega zbora na predsednika republike, kar po njenem ne bi okrnilo transparentnosti postopkov, kakor opozarja opozicija.

Nevarnost poskusov vpliva politike v sodstvo bo vselej obstajala, kakor tudi zakonsko ne bo mogoče izključiti možnosti, da predsednik države zavrne imenovanje sodnika. »Postopki so že zdaj predolgi, saj trajajo od osmih mesecev pa tudi do leta dni.«

Glede gmotnega položaja pa Giacomellijeva še pravi, da so direktorje v javni upravi uvrstili v višje plačne razrede brez javne obljube, sodniki pa da so pregovorno potrpežljivi, ne bodo odšli na ulice in ne bodo grozili z odpuščanji ali stavko.

PŠ