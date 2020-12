CELJSKO Poskus uboja na območju Žalca

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so okoli sedmih zjutraj na območju Žalca obravnavali poskus uboja, ko je 48-letnik v stanovanju večstanovanjske hiše z nožem zabodel 87-letno mamo.

Ranil jo je v predel telesa, z nožem se je spravil tudi nad psa, zato bo ovaden še za mučenje živali.

Policisti so ga prijeli in pridržali, odredili so mu tudi prisilno hospitalizacijo, saj je v slabem zdravstvenem stanju.

Napadena naj bi bila izven življenjske nevarnosti.

Zbiranje obvestil še nadaljujejo.

