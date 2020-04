CELJSKO Osem odstotkov nadziranih je bilo kršiteljev

Tudi na območju Policijske uprave Celje so med vikendom opravili poostren nadzor upoštevanja odredb o omejevanju gibanja in druženja.

Koliko se odlok spoštuje, so preverili na več kot 3300 primerih in zaznali 279 kršitev, v 302 primerih pa so izrekli opozorilo.

Večina kršitev se je nanašala na prepoved druženja več oseb na javnih mestih in točkah, kot so sprehajališča, trgovine, bencinski servisi in podobno. V nekaj primerih so opazili kršitve neuporabne zaščitne maske v trgovinah, servisih in pekarnah.

Na prehodih med občinami so pod drobnogled vzeli 513 voznikov in le pri devetih so našli kršitve odloka – dva od teh bo preganjal prekrškovni organ.

Med drugim so v Celju zasegli tudi avto, ki ga je voznik vozil brez vozniške, zaradi prehoda občinske meje so podali še predlog zdravstvenemu inšpektoratu. V Savinjski dolini so dobili prijavo o jutranji maši, ki se jo je udeležilo šest vernikov, drugod pa so naleteli tudi primere, ko je gostinec nedovoljeno postregel pet oseb in frizerja, ki je urejal stranko.

