CELJSKO Opozorilo pred bančnimi prevarami

Na celjski policijski upravi opozarjajo, da so v zadnjih dneh znova prejeli več obvestil o lažnih sporočilih, ki jih spletni prevaranti na elektronske naslove pošiljajo v imenu bank.

Upora bnike želijo napeljati na lažno spletno stran, kjer bi vnesli identifikacijske podatke svojih računov. To storijo pod pretvezo, da je kartica blokirana oziroma so potrebne varnostne izboljšave. Pridobljene podatke nato zlorabijo za izvajanje nepooblaščenih plačil predvsem na tujih spletnih straneh.

Policija svetuje, naj prejemniki takšnih sporočil pošto nemudoma izbrišejo. Tisti, ki so osebne in kartične podatke v lažno banko morebiti že poslali, naj se nemudoma obrnejo na kontaktni center matične banke in plačilno kartico blokirajo.

PŠ