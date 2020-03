CELJSKO Omejen dostop na policijske postaje

Policijska uprava Celje je omejila dostope na policijske postaje na njenem območju. Občanom svetujejo, da v primerih, ki niso nujni, pokličejo po telefonu ali pišejo po elektronski pošti, nikakor pa naj ne hodijo v policijske enote.

Kakor poudarjajo, s tem ne odrekajo uslug državljanom, temveč jih v danih okoliščinah napotujejo na druge komunikacijske kanale, da bi omejili stike in poskrbeli za varnost in zdravje vseh.

Policija še naprej izvaja vse svoje naloge – od prve potrjene slovenske okužbe 10. marca so na interventno številko 113 v Celju prejeli skoraj 1800 klicev in obravnavali blizu 450 interventnih dogodkov, od tega dvanajst nujnih.

Od polnoči so zaprti maloobmejni prehodi s Hrvaško (Rajnkovec, Sedlarjevo, Podčetrtek), prav tako je Avstrija včeraj zaprla manj obremenjene mejne prehode (Kapla, Libeliče, Pavličevo sedlo, Remšnik, Radelj, Pernice, Mežica, Koprivno). Odprti ostajajo Holmec (od 5. do 21. ure) ter Vič in Radelj (od 5. do 23. ure).

