CELJSKO Odvetniški pro bono s standardnimi temami

Tudi 26 odvetnikov iz Celja, Slovenskih Konjic, Zreč, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Rogaške Slatine, Žalca in Mozirja je sodelovalno v današnjem projektu pro bono svetovanja in bilo brezplačno na razpolago strankam.

Letos so ga pripravili trinajstič. V Celju so uvedli še noviteto in so zainteresirane sprejemali tudi v prostorih občinske zgradbe, sicer pa so ljudje nasvete lahko dobivali tudi po video povezavah in telekomunikacijskih sredstvih.

Predsednik celjskega odvetniškega zbora OZS Andrej Janežič pravi: »Brezplačno svetovanje je bilo namenjeno zlasti tistim posameznikom, ki so v težkem finančnem položaju in si ne upajo poiskati pravne pomoči. Glede na katastrofalne poplave, ki smo jih imeli na teh območjih, smo pričakovali, da bo poudarek na tem, vendar ni bilo tako. Še vedno ostajajo standardne teme, kot so delovno pravni položaj, odškodnine, civilno pravne zadeve in zapuščinske zadeve. Te teme se ponavljajo vse od začetka.«

Več preberite v Celjanu.

PŠ