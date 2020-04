CELJSKO Nekdanji policist osumljen vsaj 17 ropov

Po do sedaj zbranih podatkih naj bi roparja, ki so ju sredi januarja po zasledovalni akciji prijeli v Žičah, bila osumljena najmanj 17 ropov bencinskih se rvisov, poštnih poslovalnic in gostinskih lokalov.

Kakor smo takrat poročali, so 29- in 41-letnega Celjana začeli loviti po ropu bencinskega servisa na Ljubljanski v Celju (na sliki).

Oba sta v priporu, starejši je nekdanji policist Aleš Dovgan. Policija je zanju že vložila kazenski ovadbi, preiskava pa se še nadaljuje.

Tako naj bi od predlanskega do lanskega septembra med ostalim oropala tudi bencinske servise v Štorah, Dramljah, Ljubljani in Mariboru ter poštne poslovalnice v Celju, Velenju in Mariboru. Pri vseh sta uporabila grožnje z orožjem, skupaj naj bi si pridobila okoli 150.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

