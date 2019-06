CELJSKO Največ jih napačno telefonira

Prometni policisti so na območju celotne policijske uprave dopodlene izvedli triurni usmerjeni na dzor. Našteli so 162 prometnih prekrškov.

Največ, kar 77 voznikov, je med vožnjo napačno telefoniralo, 45 pa jih ni uporabljalo varnostnega pasu, deset pa jih je prevozilo rdečo luč.

Nepravilnosti so ugotoviti Nepravilnosti so policisti ugotovili še pri nadzoru hitrosti, uporabi luči, opremi in preobremenjenosti tovornega vozila. Dva kršitelja sta že v dopoldanskem času vozila vinjena, 18 prekrškov pa so storili pešci in kolesarji.PŠ