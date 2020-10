CELJSKO Na AC se je pijan sporekel s sopotnico

Nekaj zanimivih primerov, povezanih z alkoholom v prometu, so imeli policisti v delu zadnjih nekaj dni.

Že v petek dopoldne so na osnovi anonimnega klica prihiteli na območje Pletovarja, kjer je voznik ustavil pri SOS hiški na avtocesti. Oba sta vozilo zapustila in ogrožala promet. Opravili so preizkus alkoholiziranosti, ki je vozniku pokazal 1,28 miligramov v litru izdihanega zraka, zato so mu vozniško začasno odvzeli, čaka ga še obdolžilni predlog.

Nekoliko manj pijan je bil voznik osebnega vozila, ki so mu istega dne zvečer v Arji vasi izmerili 0,82 miligramov, a bo prav tako dobil obdolžilni predlog.

Enako čaka še alkoholizirane mojstre volana, ki so jih ujeli na Kajuhovi v Celju ter v Rogatcu in Slovenskih Konjicah. Prvi se je z 0,58 miligramov pod kapo zaletel v drugo vozilo in odpeljal s kraja, druga dva pa so z 0,62 in 0,74 miligrami pridržali.

PŠ