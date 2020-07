CELJSKO Motoristi in kolesarji pogosto vozijo pijani

V poostrenem nadzoru motoristov in kolesarjev so policisti v zadnjem tednu ugotovili, da vsak tretji motorist krši predpise, vsak petnajsti vozi pijan, kar velja tudi za vsakega sedmega kolesarja.

Pregledali so 405 motoristov in mopedistov, 118 je bilo kršiteljev cestno prometni predpisov, ducat jih je krmilo držalo, ko so bili pijani, trije pa celo drogirani. Trideset voznikov ali sopotnikov ni imelo varnostne čelade, štirim so zasegli motocikel oziroma moped.

Pri kolesarjih so našteli 79 prekrškov, sedem jih je pregloboko pogledalo v kozarec. Med poglavitnimi razlogi za nesreče kolesarjev so napačna smer vožnje, neprilagojena hitrost in vožnja preblizu desnemu robu vozišča.

(fotografija je ponazoritvena)

PŠ