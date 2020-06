CELJSKO Močno pijani Srb vijugal po avtocesti

Kar 2,74 promilov alkohola so policisti izmerili 44-letnemu srbskemu državljanu, ki je v soboto vijugal po avtocesti v smeri proti Celju. Na nevarno početje so polici ste s klici opozorili vozniki, pri izvozu za Trojane je tudi povzročil prometno nesrečo, k sreči le z gmotno škodo. Ustavili so ga blizu izvoza Lopata in ga pridržali do streznitve. Poleg globe ga čaka še kazenska ovadba za nevarno vožnjo.

Sicer pa so policisti v dveh poostrenih nadzorih psihofizičnega stanja v prometu ta konec tedna preizkusili 179 voznikov. 41 jih je bilo pijanih, dva pa drogirana. V petek so kontrolirali še 46 voznikov enoslednih vozil. Od trinajstih preizkušenih je eden pregloboko pogledal v kozarec, dvanajst pa jih je storilo različne prekrške.

PŠ