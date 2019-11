CELJSKO: Med najbogatejšimi štirje Celjani

V Reviji Manager je v petek izšla lestvica 100 najbogatejših Slovencev. Skupno premoženje najbogatejših v primerjavi s preteklimi leti ni doseglo novega rekorda, znaša 5,6 milijarde evrov, kar je dva odstotka manj kot lani. Letošnji prag za preboj na lestvico je znašalo premoženje v vrednosti 22,2 milijona evrov, lani pa 24,2 milijona evrov. Najbogatejša Slovenca sta šestič zapored zakonca Iza in Samo Login glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7, ki so ga januarja 2017 prodali kitajskemu holdingu United Luck Group za milijardo dolarjev.

Najvišji skok pripada celjskemu podjetju Inel

Kot je za lokalni časopis Celjan in Radio Rogla pojasnil urednik edicije 100 najbogatejših Slovencev, Jure Ugovšek, se je iz savinjske regije na lestvici znašlo osem podjetij. Podjetje KLS iz Ljubnega se nahaja najvišje, na 17. mestu, najvišji skok pa pripada celjskemu podjetju Inel, ki se je povzpelo na 24. mesto. Na 20. mestu je podjetje Jagros, 26. mesto zaseda Celjan Matej Romih, solastnik Outfita 7, Zlatarna Celje in družina Albreht je na 29. mestu, Tatjana in Ivan Pfajfar s celjsko družbo Inpos zasedata 58. mesto, Savo Grilj, Konus Konex iz Slovenskih Konjic je na 98. mestu, lestvico pa zaključuje Iztok Špan, podjetje Tajfun Planina pri Sevnici.

Letos sta izpadla

Med 100 najbogatejšimi letos ni več Antona Ofentavška, lastnika tepanjskega Oplasta, in Mirana Zagožna, lastnika podjetij Zagožen iz Žalca in Aplast iz Petrovč. Največji skok, kar za 150 odstotkov oziroma 60 milijonov evrov, na 98,8 milijona, je drugo leto zapored uspel Boštjanu Bandlju, ustanovitelju ekstremno rastočega podjetja Belektron, ki se ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi.

(Uroš Urlep)