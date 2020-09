CELJSKO Lovili so Britanca

Policisti naše uprave so imeli v soboto obilo dela z voznikom osebnega vozila z registrskega območja Velike B ritanije.

Okoli treh zjutraj so ga poskusili ustaviti, vendar znakov ni upošteval. Sledili so mu do križišča za Kamnik, kjer je ustavil, a ko so nameravali opraviti postopek, je sunkovito zapeljal vzvratno in poškodoval policijski avto.

Druga patrulja ga je dohitela v Motniku, kjer je namerno treščil v drugo vozilo in tudi to je bilo nevozno, lažje ranjena sta bila tudi oba policista.

Ubežnik je odpeljal proti Kamniku, kjer so lov prevzeli ljubljanski policisti, celjski pa zbirajo podatke za identifikacijo voznika, ki ga bo doletela kazenska ovadba.

PŠ