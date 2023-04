CELJSKO Kradejo katalizatorje, še vedno tudi tablice

V zadnjem obdobju so v porastu tatvine avtomobilskih katalizatorjev (na sliki), pa tudi registrskih tablic.

Čeprav posebne statistike policija o tem ne vodi, so na Celjskem letos našteli 15 kraj katalizatorjev, skoraj pa ne mine teden, ko ne bi obravnavali novega primera.

Katalizatorji so mamljivi, saj njihova cena – odvisno od tipa – znaša tudi tisoč in več evrov, storilec za krajo porabi minuto ali dve, običajno zadošča baterijska žaga, s katero odreže cevi katalizatorja, ki vsebuje plemenite kovine, na črnem trgu ga je moč prodati za 120 do 150 evrov.

Pri katalizatorjih policija težko preveri njihov izvor, drugače je z registrskimi tablicami, kjer zadošča brskanje po evidenci ukradenih tablic, zato je pomembno, da v izogib težavam tatvino tablic čim prej prijavimo.

Njihov krajo lahko voznik opazi že z bežnim vizualnim pregledom vozila, na »odsotnost« katalizatorja pa bo najprej opozoril zvok motorja, ki bo takšen, kot bi imeli luknjo na izpušni cevi, pa tudi armaturna lučka, ki bo javljala napako na izpušnem sistemu.

Več preberite v Celjanu.

PŠ