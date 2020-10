Celjsko, Konjiško: Število brezposlenih že četrti mesec upadlo

Število registriranih brezposelnih je na Celjskem septembra že četrti mesec zapovrstjo upadlo, prav tako na območju Urada za delo Slovenske Konjice, kjer je bilo v tem tednu na voljo spet več prostih delovnih mest.

Konec meseca je bilo na območju celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje nekaj več kot 8.800 brezposelnih oseb, kar je slabih 8 odstotkov manj kot konec avgusta. To je še vedno dobrih 14 odstotkov več kot septembra lani.

Več se jih je tudi zaposlilo

Od letošnjega januarja do konca septembra se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo več kot 7.200 oseb, kar je dobra tretjina več kot v tem obdobju lani. Med njimi je bilo največ oseb, ki se jim je izteklo delovno razmerje za določen čas, veliko je tudi oseb, ki so bile opredeljene kot trajno presežni delavci. V enakem obdobju se je iz evidenc Zavoda odjavilo več kot 6.800 oseb, dobrih 5 tisoč se jih je zaposlilo, kar je skoraj 12 odstotkov več kot lani ta čas.>

V celjski regiji je trenutno največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznikih, delavcih za zdravstveno nego, zelo zaželeni so tudi elektroinštalaterji, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki, natakarji, zidarji, varilci, …

Konjiško

Konec septembra je bilo na območju konjiške, zreške in vitanjske občine 1.228 registriranih brezposelnih oseb, kar je dobrih pet odstotkov ali 70 oseb manj kot konec avgusta.

Še vedno pa je brezposelnih več kot v enakem obdobju lani, več kot šest odstotkov več.

Na tem Uradu za delo se je v obdobju od januarja do septembra v evidence na novo prijavilo 863 oseb, kar je 28 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Med njimi je bilo največ oseb, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas, to je 501. 182 oseb je delo izgubilo, ker so jih opredelili kot trajne presežke, 55 je bilo iskalcev prve zaposlitve, 9 oseb pa je izgubilo delo zaradi stečaja.

Tudi zaposlijo se

V istem obdobju je bilo na konjiškem Uradu iz evidence brezposelnih odjavljenih 916 oseb, kar je 23 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, med njimi zaradi zaposlitve 703 osebe, kar je skoraj 24 odstotkov več kot lani ta čas.

V ukrepe aktivne politike zaposlovanja so na tem območju letos do konca septembra vključili 243 oseb, največ v usposabljanje in izobraževanje. Vključevali so jih tudi v javna dela in zaposlovali v sklopu spodbud za zaposlitev (subvencij delodajalcem za zaposlitev brezposelnih oseb), nam je še sporočila vodja Urada za delo I Jožica Razpet.

Delodajalci iščejo …

Na ravni celotne celjske regije največ povpraševanja zaznavajo po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, strokovnih sodelavcev za zdravstveno nego, zelo zaželeni so tudi elektroinštalaterji, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki, natakarji, zidarji, varilci, …

Kdo so brezposelni?

Na območju konjiškega Urada za delo je več brezposelnih žensk kot moških. Prevladujejo osebe, starejše od 50 let in tiste, ki že dlje časa iščejo zaposlitev. Iskalcev prve zaposlitve je slabih 13 odstotkov, 19 odstotkov je invalidov. Glede na izobrazbo je največ oseb z nižjo poklicno izobrazbo, oseb, ki so delo izgubile zaradi tečajev ali so trajni presežki, je dobrih 20 odstotkov.

Na Rogli iščejo sezonske delavce

Na območju konjiškega Urada za delo je bilo v začetku tega tedna razpisanih 42 prostih delovnih mest. Med njimi prevladujejo prosta delovna mesta za sezonsko delo na Rogli.

Tako podjetje Unitur išče več žičničarjev in žičničarjev strežnikov, delavce v gostinstvu (več pomožnih delavcev, natakarjev, kuharjev), tudi maserje, reševalca na smučišču, portirja, animatorja, kozmetičnega tehnika, zdravstvenega tehnika, več pomožnih delavcev v turizmu in tudi več prodajalcev.

Med zaposlitvenimi oglasi izstopa tudi veliko število prostih delovnih mest za šivilje oziroma ši-viljce – 16 jih za delo v Slovenskih Konjicah iščejo preko kadrovskega podjetja Adecco. Sicer pa v podjetju Elektro Unimont iščejo dva izkušena električarja za delo za nedoločen čas, Umetno kovaštvo Aleš Očko pa ključavničarja. Taxi Damjan in Posredništvo Neal iščeta strokovni vodji osebne asistence, ekipa reševalcev iz vode dva reševalca iz vode, v Društvu gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija strokovno delavko, vodjo in izvajalko programa. V konjiškem zdravstvenem domu zaposlijo zdravnika brez specializacije, zobozdravnika in tehnika zdravstvene nege. (N. K.)