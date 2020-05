CELJSKO Kolesarji in motoristi pogosti povzročitelji prometnih nezgod

Ta mesec so na območju Policijske uprave Celje obravnavali 51 prometnih nesreč. V 16 primerih so bili udeleženi vozniki enoslednih vozil, od tega enajst kolesarjev in pet voznikov motornih koles. Kar ducat voznikov enoslednih vozil, od tega osem kolesarjev, je prometne nesreče tudi povzročilo.

V prometnih nesrečah so se hudo poškodovali štirje kolesarji, ki so prometne nesreče povzročili. Lažje je bilo poškodovanih še pet kolesarjev in voznik motornega kolesa.

V več poostrenih rednih nadzorih cestnega prometa, kjer so posebno pozornost namenili voznikom enoslednih vozil, so v tem času kontrolirali 278 voznikov enoslednih motornih vozil in ugotovili 46 kršitev. V enem primeru so uvedli hitri postopek, podali so tri obdolžilne predloge, izdali 25 plačilnih nalogov, zaradi manjših prekrškov so opozorili 17 voznikov enoslednih motornih vozil. Dva sta vozila tudi pod vplivom alkohola.

Pri kolesarjih so našteli 90 kršitev. 22 so jih preizkusili z alkotestom. Trije so bili močno opiti, pri treh so posumili na vožnjo pod vplivom drog in jim odredili strokovni pregled. Zoper dva kolesarja so uvedli hitri postopek, podali so še pet obdolžilnih predlogov in izdali 22 plačilnih nalogov. 67 so jih samo opozorili.

(fotografiji sta ponazoritveni)

PŠ