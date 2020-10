CELJSKO Hišne preiskave zaradi suma oškodovanja EU

Celjski kriminalisti so na širšem območju Celja – po naših podatkih večinoma na območju Žalca – danes izvedli več hišnih preiskav pri treh poslovnih subjektih .

Preiskujejo kazniva dejanja goljufije na škodo EU in preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za Razvojni center informacijsko – komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec.

Enemu osumljencu so odvzeli prostost. Ugotovili so, da je v obdobju od novembra 2012 do novembra 2015 neupravičeno pridobil 2,3 milijone evrov evropskih in še 400 tisočakov proračunskih sredstev RS.

S tem je eni od treh družb, ki jih zastopa, pridobil veliko protipravno premoženjsko korist s tem, ko je s sedmimi zahtevki za vračilo stroškov sofinanciranja neupravičeno uveljavljal vračilo.

PŠ