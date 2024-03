CELJSKO Drogiran z mini cooperjem divjal po avtocesti

Celjski prometni policisti so v okviru nadzora prometa na ugotavljanju prekoračitev hitrosti na avtocesti ujeli voznika mini cooperja, ki je vozil s 157 km/h.

Izdali so mu plačilni nalog, ob tem pa posumili, da bi lahko bil tudi drogiran oziroma pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.

Odredili so mu postopek za prepoznavo znakov in simptomov, test pa je pokazal prisotnost prepovedane droge v organizmu. Strokovni pregled je odklonil, zato so podali obdolžilni predlog zaradi hujšega prekrška zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

PŠ